قائد بايرن ميونخ: كلوب مرشح محتمل لتدريب الفريق

أكد مانويل نوير، قائد فريق بايرن ميونخ الألماني لكرة القدم، أنه بكل تأكيد سيكون يورغن كلوب مرشحا محتملا لتدريب الفريق.

ونقلت صحيفة "بيلد" مساء الأحد تصريحات لنوير يقول فيها إن كلوب "مدرب مشهور للغاية، جيد للغاية، لديه خبرة كبيرة، وماهر تكتيكيا، ويحظى باحترام كبير من جميع لاعبي كرة القدم والرياضيين".

وأضاف نوير: أعتقد أنه بكل تأكيد سيكون مرشحا محتملا لتدريب بايرن ميونخ في مرحلة ما.

وأعلن كلوب (56 عاما) يوم الجمعة الماضي إنه سيرحل عن ليفربول، بعدما قضى معه ما يقرب من تسعة أعوام، بنهاية الموسم الجاري. وقال مدرب بوروسيا دورتموند وماينز السابق إنه يخطط للحصول على فترة راحة من كرة القدم.

ويمكن أن يكون كلوب مرشحا لتدريب العديد من الأندية الكبرى في المستقبل، وأيضا للمنتخبات الوطنية، وأبرزها منتخب ألمانيا.

وحاليا يتولى يوليان ناغلسمان تدريب المنتخب الألماني بعقد ممتد حتى بطولة أمم أوروبا "يورو" التي تقام في وقت لاحق من العام الجاري.

في بايرن، لدى توماس توخيل عقد ممتد حتى 2025، ولكن الفريق يتواجد في المركز الثاني، وخرج مبكرا من بطولة كأس ألمانيا.

وقال نوير إن الأمر معتمد على رغبة كلوب نفسه وما إذا كان يرغب في تدريب بايرن أو القيام بشيء آخر.

وقال نوير: الأمر متعلق به، إذا كان يريد تدريب بايرن. أو إذا كان يريد الحصول على فترة راحة. ربما لا يرغب في القيام بمهام يومية بعد الآن- يمكنني أيضا تخيله كمدير فني للمنتخب الوطني يوما ما.