كأس آسيا.. مواجهة مرتقبة بين السعودية وكوريا الجنوبية في ثمن النهائي

ستكون الأنظار شاخصة نحو المواجهة القوية بين السعودية وكوريا الجنوبية، يوم الثلاثاء، على استاد المدينة التعليمية، في قمة مباريات ثمن نهائي كأس آسيا لكرة القدم المقامة حالياً في قطر.

وإذا كانت كوريا الجنوبية تحاشت مواجهة اليابان في هذا الدور بعد أن انتزعت منها ماليزيا التعادل في الرمق الأخير 3-3، فإنها في المقابل ستواجه منتخبا لا يقل شأنا وهو السعودية حاملة اللقب ثلاث مرات آخرها في 1996.

وعلّق مدرب كوريا الجنوبية الألماني يورغن كلينسمان الذي يواجه انتقادات كبيرة على ذلك بقوله: الأدوار الإقصائية مختلفة تماماً عن دور المجموعات. كل منتخب سيكون قوياً وبالتالي ستكون مواجهته صعبة.

ويلهث المنتخب الكوري الجنوبي إلى وضع حد لصيام دام 64 عاما لم يحرز فيه اللقب.

ويقف التاريخ إلى جانب "الأخضر" في البطولة القارية حيث سبق أن واجه "محاربو تايغوك" أربع مرات، ففاز مرتين بينها مرة في نهائي عام 1988 عندما توجت السعودية باللقب القاري بركلات الترجيح وفي نصف نهائي عام 2000، وتعادلا مرتين أيضا.

في المقابل تفوق منتخب كوريا الجنوبية في المواجهات بين المنتخبين على العموم، حيث فاز سبع مرات مقابل 6 لصالح الصقور الخضر، فيما حسم التعادل ست مواجهات.

وتصدر المنتخب السعودي مجموعته بـرصيد 7 نقاط حيث فاز على عمان في الرمق الأخير 2-1 وقيرغيزستان 2-0، ثم تعادل أمام تايلاند سلبا، محرزًا 4 أهداف، بالمقابل استقبل هدفا وحيدا في الدور الأول.

ويأمل الأخضر بتجاوز عقبة الدور ثمن النهائي بعد فشله في الوصول إلى ربع النهائي حيث خسر أمام منتخب اليابان بهدف نظيف في النسخة السابقة في الإمارات عام 2019.

والتقت السعودية مع كوريا الجنوبية في مباراة ودية في سبتمبر الماضي وفازت بهدف وحيد. وكان آخر فوز للمنتخب السعودي على نظيره الكوري الجنوبي بنتيجة 1-0 عام 2005 خلال تصفيات كأس العالم.

وفي مباراة أخرى على ملعب الجنوب، تلتقي أوزبكستان مع تايلاند في أول مواجهة بينهما في البطولة القارية.

وانتهت آخر مواجهتين بين المنتخبين لصالح أوزبكستان بنتيجة واحدة 2-0. وكان المنتخب التايلاندي أحد منتخبين لم يدخل شباكهما أي هدف في دور المجموعات إلى جانب قطر حاملة اللقب.