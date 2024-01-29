هرج ومرج في مؤتمر مباراة العراق والأردن والصحافيون يتهمون كاساس

ساد هرج ومرج غرفة المؤتمرات الصحافية في استاد خليفة الدولي خلال تواجد مدرب العراق الإسباني خيسوس كاساس وذلك بعد أن وجه إليه الصحافيون العراقيون سهام الانتقادات وحملوه مسؤولية الخسارة والخروج أمام الأردن 2-3، الاثنين في ثمن نهائي كأس آسيا لكرة القدم.

ووحاول الصحافيون مهاجمة المنصة حيث كان كاساس يجلس قبل أن يتدخل رجال الأمن لمنعهم من ذلك، ثم دعا أحدهم جميع زملائه إلى الخروج من القاعة.

وبدا واضحا غضب الصحافيين العراقيين من خلال الاتهامات التي ساقوها باتجاه كاساس وعزوا الخسارة الى المقابلات الاعلامية التي اجراها المدرب الى وسائل اعلام اسبانية في الايام الاخيرة.

لم يقتنع المدرب الاسباني البالغ 50 عاماً وحاول شرح ان الخسارة لا علاقة لها بهذه المقابلات، بدليل ان فريقه فاز بثلاث مباريات في دور المجموعات بعد اجرائها، لكنهم لم يقتنعوا بوجهة نظره.

هنا احتدم النقاش على الرغم من تدخل الشخص الذي يدير المؤتمر، فصرخ احد الصحافيين: يجب اجراء تحقيق بهذه القضية من قبل الاتحاد العراقي لكرة القدم.

وبعد خروج الصحافيين، اعتبر كاساس بان ما حصل مؤسف وقال: يؤلمني ما حصل، هؤلاء اشخاص استغلوا الخسارة ليلحقوا الاذى بالشعب العراقي والاتحاد العراقي.

عن مستقبله على رأس الجهاز الفني لمنتخب العراق، أضاف المدرب الذي وضل إلى منصبه في 2022: انا هادئ في ما يتعلق بمستقبلي. هدفنا الاستعداد لمواصلة تصفيات كأس العالم.