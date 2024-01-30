الإصابات تضرب برشلونة مجددا

يفتقد برشلونة حامل اللقب خدمات مهاجمه الدولي البرتغالي جواو فيلكس خلال لقاء الأربعاء ضد أوساسونا في المرحلة العشرين المؤجلة من الدوري الإسباني لكرة القدم، وذلك بسبب التواء في الكاحل الأيمن وفق ما أعلن النادي الكاتالوني.

ولن يكون غياب البرتغالي المعار هذا الموسم من المنافس المحلي أتلتيكو مدريد، محصوراً بلقاء أوساسونا بل سيغيب عن مباريات عدة مقبلة، وحتى أن مشاركته في ذهاب الدور ثمن النهائي لدوري أبطال أوروبا ضد نابولي الإيطالي في 21 فبراير غير مضمونة.

وتشكّل إصابة فيلكس ضربة إضافية لفريق المدرب تشافي هرنانديز الذي يعاني أصلاً من غيابات عدة، أبرزها الحارس الألماني مارك-أندري تير شتيغن، غافي، أليخاندرو بالدي أو البرازيلي رافينيا.

وبسبب الضغط الذي يعاني منه منذ فترة بسبب نتائج الفريق الذي يحتل حالياً المركز الرابع في الدوري بفارق 11 نقطة عن جاره جيرونا المتصدر، أعلن تشافي السبت عقب الخسارة أمام فياريال 3-5 أنه سيغادر في نهاية الموسم.

وأُرجِئَت هذه المباراة بسبب مشاركة برشلونة في الكأس السوبر الإسبانية التي وصل إلى مباراتها النهائية وخسر أمام غريمه ريال مدريد 1-4.