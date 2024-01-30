غوارديولا يحسم موقفه من البقاء مع مانشستر سيتي

طمأن المدرب الإسباني بيب غوارديولا جمهور مانشستر سيتي الإنجليزي لكرة القدم الثلاثاء أنه "لا يفكّر" بالرحيل عن النادي الذي بدأ بتدريبه عام 2016، حيث لديه "كل ما يلزم" ويشعر "بالارتياح دائماً".

وقال غوارديولا (53 عاماً) لدى سؤاله عن قرار كل من مواطنه تشافي هرنانديز والألماني يورغن كلوب بالرحيل عن برشلونة وليفربول توالياً في نهاية الموسم، إن "لديّ كل ما يحلم به المدرب".

وأضاف مدرب بايرن ميونخ الألماني وبرشلونة السابق الذي قاد سيتي إلى لقب دوري أبطال أوروبا لأول مرة في تاريخ النادي، أن "المنظومة دعمتني دائماً"، مضيفاً "لقد غيّرنا الكثير من اللاعبين في الأعوام السبعة الماضية، لكن الكلّ دعمني بطريقة لا تُصدّق".

وأردف "إنها بيئة جيّدة ولديّ كل ما يلزم. أشعر بالراحة دائماً وبالتأكيد، يوماً ما، هذا سينتهي، لكن لا أفكّر في ذلك الآن".

وغادر غوارديولا نادي برشلونة حيث قاده بين 2008 و2012 إلى 14 لقباً، هي الدوري ثلاث مرات متتالية من 2008-2009 إلى 2010-2011، الكأس مرتين والكأس السوبر المحليّة ثلاث مرات، بالإضافة إلى كل من دوري أبطال أوروبا والكأس السوبر الأوروبية مرّتين، كما مونديال الأندية مرّتين.

وانتقل الإسباني لاحقاً إلى بايرن لثلاثة مواسم حيث قاده إلى لقب الدوري ثلاث مرات متتالية من 2013-2014 إلى 2015-2016، كما حقّق معه الكأس المحلية مرتين، الكأس السوبر الأوروبية ومونديال الأندية، لكنه فشل في قيادته إلى لقب دوري الأبطال.

ومنذ أن تولّى قيادة الـ"سيتيزنز"، حقّق معهم 16 لقباً، من بينها الدوري خمس مرات فيما كان مونديال الأندية آخر الألقاب التي ضمّها إلى خزائنه.

ويحتل سيتي المركز الثاني في الدوري حالياً بفارق خمس نقاط عن ليفربول، لكنه يملك مباراة مؤجلة.