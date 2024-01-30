كأس آسيا.. أوزبكستان إلى ربع النهائي على حساب تايلاند

بلغت أوزبكستان الدور ربع النهائي من كأس اسيا لكرة القدم المقامة في قطر بفوزها على تايلاند 2-1 الثلاثاء على ملعب الجنوب في مدينة الوكرة.

سجل لأوزبكستان عزيز بك توركونبوييف (37) وأبوسبيك فايزولاييف (65)، ولتايلاند سوباتشوك ساراشات (58).

وضربت أوزبكستان بالتالي موعداً مع قطر حاملة اللقب وصاحبة الضيافة في الثالث من شباط/فبراير المقبل على استاد البيت. وكانت قطر تغلبت على فلسطين 2-1 الاثنين.

وفي دور المجموعات، كانت اوزبكستان تعادلت مع سوريا سلبا ومع استراليا 1-1 تخللهما الفوز على الهند 3-0.

في المقابل، انهت تايلاند دور المجموعات في المركز الثاني وراء السعودية من دون ان تمنى شباكها بأي هدف.

يذكر ان افضل نتيجة لاوزبكستان كانت بلوغها الدور نصف النهائي في نسخة قطر عام 2011.