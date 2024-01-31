أتلتيكو مدريد يعزز دفاعه بالبرازيلي باوليستا من فالنسيا

عزز أتلتيكو مدريد ثالث الدوري الإسباني لكرة القدم دفاعه باستقدامه البرازيلي غابريال باوليستا من فالنسيا في صفقة تمتد حتى نهاية الموسم الحالي، حسب ما أعلن النادي الأربعاء.

من ناحيته، أفاد فالنسيا أنه توصل إلى اتفاق مع المدافع البرازيلي البالغ 33 عاماً "لإنهاء عقده".

وانضم باوليستا إلى نادي "الخفافيش" عام 2017 قادماً من أرسنال الانجليزي، وخاض بقميصه 213 مباراة.

وتأتي صفقة باوليستا لتعويض المدافع الأورغوياني خوسيه خيمينيز الذي أصيب في الفوز على فالنسيا بالذات 2-0 الأحد، ومن المتوقع أن يغيب عن الملاعب لفترة ثلاثة أسابيع.

وتحرك أتلتيكو سريعاً في سوق الانتقالات لتعزيز دفاعه قبل الاستحقاقات المهمة التي تنتظره أمام جاره اللدود ريال في الدوري وأتلتيك بلباو في نصف نهائي الكأس، ومع اقتراب موعد عودة منافسات مسابقة دوري أبطال أوروبا.

وتعاقد فريق المدرب الأرجنتيني دييغو سيميوني مع لاعب خط الوسط البلجيكي آرثر فيرميرين (18 عاما) من رويال أنتويرب وحارس المرمى الروماني هوراتيو مولدوفان (26) من رابيد بوخارست في نافذة الشتاء.