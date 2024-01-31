اتحاد الكرة المصري يعتذر للجماهير

تقدم الاتحاد المصري لكرة القدم باعتذار لجماهير بلاده بسبب الخروج المبكر، والنتائج السلبية التي حققها منتخب الفراعنة في بطولة أمم إفريقيا لكرة القدم المقامة حاليا في كوت ديفوار، وتستمر حتي 11 فبراير المقبل.

وقال اتحاد الكرة المصري في بيان رسمي عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" يوم الأربعاء، أنه يتقدم بالاعتذار للجماهير المصرية العظيمة على ما قدمه المنتخب من نتائج خلال مشاركته في بطولة كأس الأمم الإفريقية، وعدم تحقيق طموح الجماهير المصرية، وأهداف مجلس إدارة الاتحاد الذي قام بالدور المنوط به من تلبية جميع المتطلبات وتوفير كل السبل الخاصة لإعداد المنتخب قبل وأثناء البطولة .

وتابع الاتحاد المصري في بيانه: نؤكد أننا جزء من نسيج الشعب المصري ونشعر بما تشعر به الجماهير المصرية، فإن المجلس بصدد عقد اجتماع يوم الأحد المقبل لدراسة التقارير الفنية والطبية والإدارية وتقرير رئيس البعثة والمشرف على المنتخب لاتخاذ القرارات المناسبة، ولن يدخر الاتحاد أي جهد أو فكر لاتخاذ كل ما هو ممكن ومناسب لمصلحة المنتخبات الوطنية في الفترة المقبلة.

وكان منتخب مصر ودع كأس الأمم الإفريقية من دور الـ16 بعد الخسارة أمام الكونغو الديمقراطية بركلات الترجيح لانتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل 1-1.

وخيب المنتخب المصري آمال جماهيره أيضا في الدور الأول حيث اكتفى بثلاثة تعادلات في المجموعة الثانية أمام منافسيه موزمبيق وغانا وكاب فيردي بنتيجة واحدة 2-2.

يشار إلى منتخب الفراعنة صاحب الرقم القياسي بالفوز ببطولة أمم أفريقيا برصيد بـ7 ألقاب، فى أعوام 1957 و1959 و1986 و1998 و2006 و2008 و2010.