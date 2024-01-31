تن هاغ مدرب يونايتد: أغلقنا ملف واقعة سهر راشفورد

أراد إريك تن هاغ مدرب مانشستر يونايتد المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم إنهاء قصة ماركوس راشفورد قائلا إن المهاجم تحمل مسؤولية تصرفه الذي أدى لاستبعاده من مباراة كأس الاتحاد الإنجليزي يوم الأحد الماضي.



وغاب راشفورد (26 عاما) عن التدريبات يوم الجمعة الماضي ولم يشارك في فوز الفريق 4-2 على نيوبورت كاونتي في الدور الرابع من كأس الاتحاد الإنجليزي يوم الأحد بعد أن أشارت تقارير إلى أنه شوهد في ملهى ليلي بمدينة بلفاست في أيرلندا في وقت سابق من الأسبوع.



وقال تن هاغ للصحفيين يوم الأربعاء: تحمل المسؤولية وبالنسبة للبقية هي مسألة داخلية. القضية أغلقت.



ويستعيد يونايتد خدمات الحارس أندريه أونانا يوم الخميس حين يواجه وولفرهامبتون واندرارز بعد أن شارك في مباراة واحدة فقط مع الكاميرون من أصل أربع مباريات في كأس الأمم الإفريقية ليودع منتخب بلاده البطولة من دور الستة عشر.



ويعيش راشفورد موسما صعبا إذ سجل أربعة أهداف فقط بعد أن هز الشباك 30 مرة في الموسم الماضي محققا أعلى معدل في مسيرته. وسُئل تن هاغ إذا ما كانت تصرفات اللاعب تُظهر قلة احترام للنادي.



وقال المدرب: الأمر لا علاقة له بذلك. دعونا نركز على المباراة.. علينا التركيز على الفوز بالمباريات.



"في كرة القدم تحتاج إلى الانضباط داخل الملعب وأيضا خارجه..هناك خط فاصل بينهما".



"كل محترف يعلم المطلوب منه.علينا التركيز على الفوز بالمباريات هذا كل ما يهم. كل محترف يعرف المطلوب منه".



وبالنسبة للجانب الإيجابي، سلط تن هاغ الضوء على حقيقة أن راشفورد سجل في آخر مباراتين للفريق بالدوري الممتاز، في الخسارة 2-1 أمام نوتنغهام فورست والتعادل 2-2 أمام توتنهام، بالإضافة إلى صناعة هدف.



وأضاف تن هاغ: إنه يطور صلة قوية مع (زميله المهاجم) راسموس هويلوند ونريد مواصلة هذا الأمر.

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