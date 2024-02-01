بعد رباعية ليفربول.. بوكيتينو: تشيلسي بحاجة للثقة خارج ملعبه

قال ماوريسيو بوكيتينو مدرب تشيلسي بعد الهزيمة 4-1 أمام ليفربول على ملعب أنفيلد يوم الأربعاء، إن فريقه بحاجة للمزيد من الثقة إذا أراد إيقاف سلسلة النتائج السيئة خارج ملعبه.



وخسر تشيلسي، الذي أنفق أكثر من 400 مليون جنيه استرليني (506 ملايين دولار) خلال فترة الانتقالات الصيفية الأخيرة، خمس من آخر ست مباريات خارج أرضه في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بينما فاز أربع مرات متتالية في ستامفورد بريدج.



وتغلب متصدر الدوري على فريق بوكيتينو أمس الأربعاء، وقال المدرب الأرجنتيني إن تشيلسي يحتاج للوقت لتقليص الفارق.



ويملك ليفربول، الذي لم يخسر على ملعب أنفيلد هذا الموسم في جميع المسابقات، 51 نقطة من 22 مباراة.



وقال بوكيتينو عن التفاوت في الأداء على أرضه وخارجها "إنه (بسبب) جزء من شخصيتنا، وشخصيتنا أيضا. نحن بحاجة إلى أن نكون أكثر ثقة في أنفسنا.



"نحن بحاجة للثقة. نحن بحاجة إلى أن تكون لدينا القدرة على تقديم نفس الأداء الذي نقدمه على أرضنا عندما نلعب خارجها. إنها مسألة وقت.



"كنا نتنافس ضد المتصدر وبالطبع، من الجيد بالنسبة لنا أن نشعر أننا بحاجة للتحسن".



وسيلتقي تشيلسي مع ليفربول مرة أخرى في 25 فبراير في نهائي كأس رابطة الأندية الإنجليزية على ملعب ويمبلي، وأعرب بوكيتينو عن أمله في أن يحدث الملعب المحايد الفارق.



وأضاف "بالتأكيد سنكون في ويمبلي، وسيكون الأمر مختلفا في مكان محايد. بالطبع الأمر مختلف دائما. هذا هو الشعور الذي يشعر به اللاعبون الآن".

مادة إعلانية