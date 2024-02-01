تورط لاعب ياباني دولي في اعتداء جنسي على امرأتين

أعلنت الشرطة اليابانية الخميس أنها فتحت تحقيقاً مع اللاعب الدولي جونيا إيتو لاعب رينس الفرنسي بعد أن ذكرت تقارير إعلامية محليّة أن امرأتين اتّهمتاه باعتداء جنسيّ، وهو ما ينفيه.

وقال متحدّث باسم الشرطة في أوساكا لوكالة فرانس برس: تلقّينا شكوى جنائية ضدّه (إيتو) وفتحنا تحقيقاً.

ويتواجد إيتو (30 عاماً) مع المنتخب الياباني حالياً في كأس آسيا التي تستضيفها قطر حتّى العاشر من فبراير الحالي.

واختير إيتو في القائمة الأخيرة التي فازت على البحرين 3-1 الأربعاء ضمن ثمن النهائي، لكنه بقيَ على مقاعد الاحتياط.

وزعمت تقارير إعلامية أن الحادثة وقعت داخل فندق في أوساكا في يونيو العام الماضي بعد مباراة ودية بين اليابان وبيرو.

وأشارت وكالة كودو اليابانية إلى أن لاعب خط الوسط نفى الاتهام ونقلت عن محاميه قوله أن المزاعم "لا أساس لها من الصحة".

وفي حين أن إيتو أمضى وقتاً بالفعل مع السيدتين، فإن روايتهما غير متّسقتين ولا يوجد دليل مادي يدعم مزاعمهما، وفقاً لما نقلته الوكالة عن المحامي الذي لم تذكر اسمه.

ولدى سؤاله من قبل وكالة فرانس برس بعد مباراة الأربعاء عن وضع إيتو مع الفريق، قال المدرب هاجيمي مورياسو للصحافيين: لست على دراية كاملة (بالمزاعم) بعد. سأتعامل مع الأمر بعد دراسته.

وشارك إيتو في جميع المباريات ضمن دور المجموعات، إذ بدأ أساسياً في الفوز على فيتنام 4-2 و74 دقيقة خلال الخسارة أمام العراق 1-2، قبل أن يدخل بديلاً في آخر أربع دقائق من الوقت الأصلي في الفوز على إندونيسيا 3-1.