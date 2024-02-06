مصر تستعين بمدرب "هداف" لا يعرف "البطولات"

ودع المصريون بطولة كأس أمم إفريقيا مجدداً بطريقة لا تليق بالبطل التاريخي للمسابقة في نتيجة أطاحت بالمدرب البرتغالي روي فيتوريا من منصبه، وعاد "الفراعنة" إلى الهداف التاريخي حسام حسن الذي كان شاهداً على الفوز بثلاث نسخ من أصل 7 احتفل بها المصريون.

وقرر الاتحاد المصري إقالة المدرب روي فيتوريا من منصبه عقب الخروج من ثمن النهائي أمام الكونغو بركلات الترجيح، وجاء القرار بالاعتماد على حسن كبير هدافي مصر عبر تاريخها برصيد68 هدفاً وهو ثاني أكثر اللاعبين تمثيلاً لـ"الفراعنة" بواقع 176 مباريات خلف أحمد حسن الذي يتفوق عليه بـ6 مباريات.

اللاعب الذي أمضى جل مسيرته مع الأهلي شارك في 7 بطولات لكأس إفريقيا، وهو أحد أفراد المنتخب التاريخي الذي بلغ نهائيات كأس العالم.

مسيرة الهداف التاريخي التدريبية بدأت في 2008 عقب اعتزاله بعامين لم تعرف نجاحات ملحوظة، إذ لم يسبق له تحقيق أي بطولة في مسيرته كمدرب رغم مروره على تدريب 9 فرق مصرية، بالإضافة إلى تجربة لم تدم طويلاً مع منتخب الأردن قبل 10 أعوام.

وسيكون حسن سابع مدرب يتولى تدريب الفراعنة في العقد الأخير بعد مواطنيه شوقي غريب وإيهاب جلال، والبرتغاليين كارلوس كيروش وروي فيتوريا بالإضافة إلى الأرجنتيني هيكتور كوبر والمكسيكي خافيير أغيري.

