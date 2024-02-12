وفاة حامل الرقم القياسي في الماراثون بحادث سير

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توفي العداء الكيني كيلفن كيبتوم حامل الرقم القياسي العالمي في سباق الماراثون ومدربه جرفيه هاكيزيمانا بحادث سير في غرب كينيا، بحسب ما ذكرت الشرطة في ساعة متأخرة من يوم الأحد.
وقال بيتر مولينغي مفوض الشرطة في مقاطعة إليغيو ماراكويت "وقع الحدث الساعة الحادية عشرة ليلاً بالتوقيت المحلي، كان ثلاثة أشخاص يستقلون السيارة، توفي اثنان على الفور ونقل الثالث إلى المستشفى. الاثنان هما كيبتوم ومدربه.
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وسجّل كيبتوم (24 عاماً) رقمه القياسي البالغ ساعتين و35 ثانية في ماراثون شيكاغو شهر أكتوبر الماضي، بفارق 34 ثانية عن الرقم السابق لمواطنه إليود كيبتشوغي.
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