الأهلي يطلب معرفة إجراءات قضية الشيبي والشحات

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طلب الأهلي من الاتحاد المصري لكرة القدم معرفة الإجراءات التي قام بها تجاه مخالفة محمد الشيبي لاعب بيراميدز بيراميدز للوائح الاتحاد المصري والاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، وذلك بعدما لجأ إلى المحاكم المدنية التي أكد الأهلي على احترامها وقدسيتها لرفع دعوى قضائية ضد حسين الشحات، سيتم النظر فيها يوم 18 من الشهر الجاري.



وأكد الأهلي أنه قام بإرسال خطاب لاتحاد الكرة المصري لاستبيان الموقف بعد مرور أكثر من ثلاثة أشهر ولم يتم حسم الأمر، إذ ذكر في الخطاب: نرفع إليكم وبشكل عاجل قيام محكمة جنح مدينة نصر بتحديد جلسة 18 أبريل الجاري، للنظر في الدعوى التي أقامها محمد الشيبي لاعب نادي بيراميدز ضد لاعبنا حسين الشحات، بالمخالفة الصارخة للوائح الاتحادين الدولي والمصري لكرة القدم، والتي تمنع لجوء أي من عناصر اللعبة للمحاكم المدنية لفض أي نزاع رياضي.

وأضاف الأهلي: لم يعبأ صاحب الدعوى بقرار اتحادكم الموقر الذي أحال الشيبي للجنة الانضباط منذ 3 أشهر، للتحقيق واتخاذ اللازم قانونا قبل أن تنتقل ملفات وقضايا كرة القدم لساحة المحاكم التي يعتز الجميع بدورها وقدسيتها.. ولم يتم اتخاذ أي قرارات حاسمة بخصوص هذا الملف حتى الآن.

وزاد: رغم تأكيدكم الواضح في كتابكم الوارد إلينا بتاريخ 4 يناير الماضي على أن اللاعب محمد الشيبي خالف لائحة النظام الأساسي للاتحاد المصري لكرة القدم، ولائحة فيفا، وتمت إحالته للجنة الانضباط، وأن ما وقع بين اللاعبين الشحات والشيبي جاء في حيز المباراة وضمن الأحداث المتعلقة بها، وهو ما ورد في تقرير مراقب المباراة، وتمت الإشارة لكل ما سبق في خطابكم إلينا.



وتابع: كما ورد أيضا أن لجنة المسابقات برابطة الأندية المحترفة صاحبة الاختصاص في توقيع العقوبات المتعلقة بالأحداث التي تقع أثناء المباريات، قامت بمعاقبة اللاعب حسين الشحات، وتم تأييد هذه العقوبة من قبل لجنة الاستئناف بالاتحاد المصري لكرة القدم.

وكانت مشادة نشبت بين الشحات والشيبي لاعب، عقب مباراة الفريقين في يوليو الماضي ببطولة الدوري المصري الممتاز، التي انتهت بفوز بيراميدز 3 -صفر.



وقرر الأهلي توقيع غرامة مالية كبيرة على حسين الشحات عقب ضلوعه في تلك الحادثة، فيما أعلنت رابطة الأندية إيقاف اللاعب لمدة مباراتين لما بدر منه عقب المباراة وتغريمه 20 ألف جنيه، كما أعلنت الرابطة تحويل شكوى بيراميدز ضد الشحات للجنة الانضباط.