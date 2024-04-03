النصر يحقق أكبر انتصار دوري في تاريخه
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كتب النصر أكبر انتصاراته عبر تاريخ مشاركاته بدوري روشن السعودي للمحترفين بعدما سجل 8 أهداف في مرمى أبها يوم الثلاثاء في الجولة 26 من المسابقة.
ونصب كريستيانو رونالدو نفسه بطلاً للفوز النصراوي الكبير بعدما سجل "هاتريك" وصنع هدفين في شوط واحد وأضاف الأصفر 3 أهداف في الشوط الثاني.
وكسر النصر رقمه القياسي السابق عندما سجل 7 أهداف في مرمى الباطن في مباراتهما موسم 2020-2021.
وكان الفوز على نجران 6-1 في موسم 2010-2011 هو ثالث أكبر انتصارات النصر بمسابقة الدوري، بينما حل فوزه على الفتح 5-0 مطلع الموسم الجاري في المركز الرابع.
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