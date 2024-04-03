الهلال يجتاز الأخدود ويبتعد في الصدارة
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فاز الهلال على ضيفه الأخدود بنتيجة 3-صفر ضمن منافسات الجولة 26 في دوري روشن السعودي وعزز رقمه القياسي في عدد الانتصارات المتتالية إلى 31 فوزاً.
وأنهى الهلال الشوط الأول متقدما بهدف سجله صالح الشهري في الدقيقة 16، وأضاف مالكوم وسالم الدوسري الهدفين الثاني والثالث في الدقيقتين 66 و73.
واصل الهلال سلسلة انتصاراته المتتالية رافعا رصيده إلى 74 نقطة في الصدارة وبفارق 12 نقطة عن وصيفه النصر، بينما تجمد رصيد الأخدود عند 24 نقطة في المركز السادس عشر.
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