بطل العالم السابق فيتيل يفكر في العودة إلى فورمولا 1

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ألمح الألماني سيباستيان فيتيل، الذي توج بلقب بطولة العالم في سباقات سيارات فورمولا 1 أربع مرات، إلى أنه ربما يميل للعودة للعبة مجددا، بعد أن كشف عن محادثاته مع توتو فولف، رئيس فريق مرسيدس.

ويبحث مرسيدس عن سائق جديد في الموسم المقبل بعد أن أعلن البريطاني لويس هاميلتون في فبراير الماضي رحيله عن الفريق، الذي قضى معه 11 موسما، للانضمام إلى فيراري.

وأنهى فيتيل، الذي فاز بألقابه الأربعة في فئة السائقين مع فريق ريد بول بين عامي 2010 و2013، مسيرته مع فورمولا-1 في نهاية موسم 2022 بعد ست سنوات أمضاها مع فيراري وسنتين مع أستون مارتن.

وكشف فيتيل، 36 عاما، أنه يمكنه العودة إلى اللعبة مجددا بعدما تحدث لعدد من رؤساء الفرق المنافسة في فورمولا-1.

وذكر فيتيل يوم الأربعاء: "إنني أتحدث مع توتو. لا أعرف ما إذا كان هذا تمهيدا للانضمام لمرسيدس، ولكن لنقاش أشياء أخرى".

وأضاف فيتيل في تصريحاته، التي نقلتها وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا) "أنا أتحدث للكثير من الناس لأنني أعرفهم، ولكن لا أناقشهم في العودة بشكل محدد. أعني أنه من الواضح أن هذا يخطر ببالي، إنني أفكر في الأمر، لكنه ليس الفكرة الرئيسية".

وأوضح "لدي 3 أطفال في المنزل، وهو مزدحم كل يوم، لذلك هناك الكثير من الأفكار الأخرى التي تراودني. هناك أفكار لدي".

وتابع "تحدثت مع الكثير من مديري الفرق الأخرى أيضا لمناقشة الفعاليات التي أخطط للمشاركة فيها، وليس فقط حول السباقات. هناك أفكار، لكن لا يوجد شيء ملموس في الوقت الحالي".

يمكن أن يساعد الانضمام لفريق كبير فيتيل على اتخاذ قرار بالعودة لسباقات فورمولا-1.

وفي نهاية حديثه، اعترف السائق المخضرم بأنه تفاجأ بقرار هاميلتون بالرحيل مرسيدس للانتقال إلى فيراري بعد فوزه بستة ألقاب عالمية مع الفريق.

وأوضح فيتيل "لقد فوجئت بهذا القرار، كما أعتقد أن معظمنا انتابه نفس الشعور أيضا. لكن الأمر مثير. من الواضح أنه يبحث عن تحد جديد وسيكون الأمر مختلفا عندما نراه يرتدي اللون الأحمر وبلون مختلف".