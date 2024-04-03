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النصر رونالدو الصليهم
رونالدو ساهم في 5 أهداف

رونالدو يتألق في فوز النصر الكبير على أبها

العربية.نت
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تألق النجم البرتغالي كريستيانو مهاجم النصر ليقود فريقه لفوز عريض على مضيفه أبها بنتيجة 8-0 يوم الثلاثاء في الجولة 26 من دوري روشن السعودي.

وسجل رونالدو ثلاثة أهداف في الدقائق 11 و21 و42، بينما صنع هدفي ساديو ماني وعبد المجيد الصليهم في الدقيقتين 33 و44.

وضاعف النصر تفوقه في الشوط الثاني بثلاثة أهداف سجلها عبد الرحمن غريب وعبد العزيز العليوة "ثنائية" في الدقائق 51 و63 و86.

ورفع النصر رصيده إلى 62 نقطة في المركز الثاني خلف الهلال بـ12 نقطة، بينما تجمد رصيد أبها عند 22 نقطة في المركز السابع عشر.

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