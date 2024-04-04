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فاز الهلال ذهابا بهدف ميتروفيتش

الخليج والهلال.. بين فوز تاريخي ومواصلة السلسلة

العربية.نت
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يأمل الخليج تحقيق أول فوز له على الهلال في تاريخه عندما يستضيفه يوم الجمعة ضمن الجولة 27 من دوري روشن السعودي.

وبعد مواجهة الخليج التي تقام على أرضية ملعب الأمير محمد بن فهد في الدمام، سيطير الهلال إلى أبوظبي الإماراتية لخوض نصف نهائي كأس السوبر السعودي يوم الاثنين أمام النصر في الديربي على أن يلعب الفائز منهما مع الفائز من الاتحاد والوحدة في النهائي.

ويخوض الهلال اللقاء للاقتراب من حسم بطولة الدوري ولمواصلة سلسلة انتصاراته التاريخية التي بلغت 31 مباراة بعد الفوز الأخير على نادي الأخدود.

ورغم صعوده الحديث فإن الخليج يقع في المركز التاسع بين أندية الدوري ولكن منذ صعوده الأول في فترة "المحترفين" بموسم 2014 – 2015، عجز الفريق الشرقاوي من هزيمة الهلال إذ واجهه في 9 مباريات خسر في ثماني وتعادل في واحدة استقبل خلالها 29 هدفا وسجل 2.

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