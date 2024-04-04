الرياض.. رابع مدينة آسيوية تستضيف "ختامية" تنس السيدات

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باتت الرياض رابع مدينة آسيوية تستضيف البطولة الختامية في تنس السيدات بعد إعلان رابطة اللاعبات المحترفات استضافتها للبطولة لثلاثة أعوام متتالية.

ونشرت وزارة الرياضة السعودية ورابطة اللاعبات المحترفات إقامة البطولة في الرياض بدءا من نوفمبر 2024 حتى 2026 بعد أن أقيمت نسخة العام الماضي في كانكون المكسيكية.

وأقيمت أول بطولة ختامية للسيدات في قارة آسيا من 2008 حتى 2010 في الدوحة القطرية، وفازت في النسخة الأولى الأميركية فينوس ويليامز على الروسية فيرا زفوناريفا بينما هزمتها شقيقتها سيرينا في النسخة اللاحقة لتكون البلجيكية كيم كليسرتز آخر الفائزين بالبطولة في الدوحة عنما هزمت الدنماركية كارولين فوزنياكي في 2010.

وفي 2014 عادت البطولة الختامية للسيدات إلى آسيا عبر سنغافورة بخمس نسخ متتالية، حينها هزمت سيرينا ويليامز الرومانية سيمونا هاليب في النسخة الأولى، والبولندية أغنيزكا رادفانزكا منافستها التشيكية بيترا كفيتوفا في 2015.

وفي 2016، توجت التشيكية دومينيكا تشيبولكوفا أمام خصمها الألمانية أنجليك كيربر والدنماركية فوزنياكي على فينوس ويليامز في 2017، والأوكرانية إلينا سفيتولينا على الأميركية سلوان ستيفنز في 2018.

واستمرت البطولة في آسيا بعدما أقيمت في شينزن الصينية بعام 2019، حينها فازت بها الأسترالية أشلي بارتي على حساب سفيتولينا.

وستكون البطولة الختامية للسيدات في التنس هي ثاني بطولة رسمية تستضيفها السعودية بعد البطولة لختامية للجيل القادم التي بدأ جدة في استضافتها في 2023 وتستمر حتى 2028.