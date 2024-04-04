النصر يحل ضيفاً على ضمك قبل "السوبر"

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تنطلق يوم الجمعة منافسات الجولة الـ27 من دوري روشن السعودي والذي سيتوقف بعد نهاية هذه الجولة لمدة 11 يوماً بسبب إقامة كأس السوبر السعودي في أبوظبي الإماراتية خلال الفترة من 8 إلى 11 أبريل الجاري بمشاركة أندية الهلال والنصر والاتحاد والوحدة.

وسيلعب النصر خارج أرضه للمباراة الثانية تواليا النصر عندما يحل ضيفًا على ضمك، حيث يسعى لمواصلة انتصاراته لاسيما وأنه يدخل اللقاء منتشيا بالفوز الكبير على أبها 8-صفر، وذلك من أجل الحفاظ على حظوظه في المنافسة أو على الأقل حسم مركز الوصافة مبكرًا.

في المقابل لم يحقق ضمك سوى نقطة وحيدة في آخر 3 مباريات ليتراجع إلى المركز الثامن برصيد 35 نقطة.