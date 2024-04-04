بنزيمة يتطلع لتجاوز "الأسوأ" أمام التعاون

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يعادل النجم الفرنسي كريم بنزيمة مهاجم اتحاد جدة حتى الآن أسوأ مواسمه مع ريال مدريد الإسباني بتسجيل 12 هدفا فقط قبل خوض المباراة أمام التعاون في المرحلة 27 من دوري روشن السعودي.

ويعاني بنزيمة مع الفريق الغربي الذي يستعد للسفر إلى أبوظبي الإماراتية لخوض كأس السوبر السعودية أمام الوحدة يوم الاثنين المقبل، إذ حتى الآن سجل بنزيمة 12 هدفا في مختلف المسابقات وهو الرقم الأسوأ له منذ موسم 2017 – 2018 مع ريال مدريد الإسباني فريقه السابق.

وقبل 6 مواسم لعب بنزيمة 46 مباراة مع الفريق العاصمي في مختلف المسابقات ولم يعرف حينها طريق المرمى سوى 5 مرات في الدوري و5 في دوري أبطال أوروبا وهدف واحد في كأس إسبانيا وآخر في السوبر الإسباني.

وبرفقة الفريق الغربي حتى الآن، سجل بنزيمة 9 أهداف دورية واثنين في كأس العالم للأندية وواحد في كأس الملك، كما عانى من إهدار 4 ركلات جزاء وهو الأسوأ له في مسيرته بالمناصفة مع فترته مع ريال مدريد في 2022، وعانى كذلك الدولي الفرنسي السابق من تسجيل أهداف عكسية لأول مرة في مسيرته إذ سجل هدف التعاون في لقاء الذهاب وكذلك هدفا لفريق نفباخور الأوزبكي في دوري أبطال آسيا.