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فازت البولندية شفيونتك بآخر نسخة التي أقيمت في كانكون المكسيكية

رسمياً.. الرياض تستضيف البطولة الختامية لتنس السيدات 3 أعوام

العربية.نت
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تستضيف السعودية لأول مرة، نهائيات رابطة المحترفات للتنس في الرياض خلال الفترة من الثاني إلى التاسع من نوفمبر المقبل بمشاركة ثماني لاعبات من المصنفات عالميًا في المنافسات الفردية، وثمانية فرق في المنافسات الزوجية للنساء، بإشراف وزارة الرياضة وتنظيم الاتحاد السعودي للتنس، بالتعاون مع رابطة المحترفات للتنس.

وتقضي الاتفاقية التي وقعها الاتحاد السعودي للتنس مع رابطة المحترفات للتنس، باستضافة السعودية في مدينة الرياض لثلاث نسخ متتالية من الحدث الكبير، بداية من العام الجاري 2024 وحتى عام 2026، وفق أعلى المعايير المتبعة عالميًّا، وبجوائز مقدمة من رابطة المحترفات للتنس تتجاوز الـ15 مليون دولار.

واستضافت السعودية في نوفمبر الماضي 2023 نهائيات الجيل القادم لرابطة محترفي التنس في جدة، وهي أول بطولة رسمية احترافية تحتضنها السعودية في لعبة التنس، إلى جانب عدد من المباريات والبطولات المتميزة، بحضور مصنفين عالميين في فئتي الرجال والنساء.

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