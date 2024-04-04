شاهد حادثة غريبة.. لص يدخل ملعب برشلونة ويسرق "مطرقة"

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انتشر مقطع مصور لأحد الأشخاص وهو يدخل ملعب "كامب نو" التابع لنادي برشلونة الإسباني لسرقة "مطرقة" قبل أن يغادر بهدوء دون أن يلحظ أحد ما حدث.

وانتقل برشلونة من ملعبه الأيقوني مطلع الموسم الجاري ليلعب في ستاد لويس كومبانيوس الأولمبي "مونتوجويك" نظراً لإعادة بناء "كامب نو" الذي سيعود إليه الفريق أواخر العام الجاري.



وأظهر مقطع مصور تم تداوله بشكل واسع على وسائل التواصل الاجتماعي، أحد الأشخاص وهو يدخل بكل هدوء إلى منطقة العمل وسط الملعب، قبل أن يسرق المطرقة ويخرج بها من الموقع دون أن ينتبه له أحد، بينما لم يصدر برشلونة أو يدلي أحد مسؤوليه بأي تفاصيل تتعلق بالحادثة.

وحصل برشلونة على إذن من مجلس المدينة بأن يستمر العمل في الملعب الشهير حتى بعد منتصف الليل، وذلك حرصاً من إدارة جوان لابورتا ليكون "كامب نو" جاهزاً أواخر العام الجاري.

وشهد ملعب "كامب نو" تطويرتين فقط خلال 66 عاماً من إنشائه، الأولى كانت في عام 1982 استعداداً للمونديال في نفس السنة وزيادة السعة الاستيعابية إلى 120 ألف متفرج، وفي 1994 تم تطويره لتصل سعته إلى 99350 ألف مقعد.



