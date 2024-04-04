هاميلتون: فيتيل "أفضل" خيار لمرسيدس

دقيقتان للقراءة

يرى البريطاني لويس هاميلتون أن الألماني سيباستيان فيتيل، سيكون "خيارا مذهلا" لتعويضه في صفوف فريق مرسيدس، المنافس ببطولة العالم لسباقات سيارات فورمولا 1.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية "بي.أيه.ميديا" أن هاميلتون، بطل العالم سبع مرات، سينتقل لفيراري بداية من الموسم المقبل.

في الوقت نفسه، ألمح فيتيل إلى أنه سيعود لفورمولا 1 بداية من العام المقبل بعدما رحل في عام 2022.

وفاز السائق الألماني بأربعة ألقاب متتالية في الفترة ما بين 2010 إلى 2013 مع ريد بول ومؤخرا خاض اختبارا مع فريق بورشه والذي يمكن أن يجعلنا نراه يتسابق في سباق لومان في وقت لاحق من هذا العام.

ومنذ عام 2000، عاد إلى شبكة الانطلاق ثلاثة سائقين سابقين من ستة أبطال للعالم رحلوا عن الرياضة، وينتظر أن يتم إضافة اسم فيتيل إلى هذه القائمة.

ورحل مايكل شوماخر، وفرناندو ألونسو، وكيمي رايكونن عن فورمولا 1 لبعض الوقت قبل أن يعودوا مرة أخرى.

وأكد فيتيل في مقابلة يوم الأربعاء أنه "يفكر في الأمر" فيما يتعلق بالحصول على مقعد جديد وقد تحدث بالفعل مع توتو فولف رئيس فريق مرسيدس.

وقال هاميلتون، الذي سيرحل عن الفريق، إنه لم يفكر من قبل في الحصول على إجازة قصيرة من الرياضة، قبل أن يثني على فيتيل كبديل مثالي في فريق كان يعاني من أجل إبجاد وتيرته في العامين الماضيين.

وقال: "لا، لم أفكر في الحصول على راحة لمدة عام أو اثنين ومن ثم العودة -عندما أرحل، أتمنى أن أرحل بشكل نهائي".

وأضاف: "ستفتقد هذه الرياضة دائما. إنها أعظم رياضة في العالم، وأروع تجربة على الإطلاق، وجعلتني أشعر بأروع شعور من خلال العمل مع أشخاص لتحقيق الفوز".

وأردف: "على الأرجح لن يكن هناك شيء مشابه. لم أسأل أيا من السائقين ما الذي يفتقدونه، ولكني سأحب لسيباستيان أن يعود وأعتقد أنه سيكون خيارا مذهلا للفريق".

وأكد: "سائق ألماني، فاز بلقب بطولة العالم من قبل، وشخص لديه قيم مذهلة، سيواصل قيادة الفريق للأمام. سأحب عودته للرياضة".

وعند سؤاله عما إذا كان يفضل أن يحصل على مقعده فيتيل، أم ماكس فيرستبان بطل العالم الحالي، أو سائق شاب، قال هاميلتون: "الشيء الوحيد الذي أهتم به هو أن يضم الفريق شخصا يتمتع بالنزاهة".

وتأكد بقاء جورج راسل مع مرسيدس في عام 2025، وكان متحمسا عندما أبلغوه بأن فيتيل قد يكون زميله في العام المقبل.

وقال: "سيباستيان شخص رائع. إنه بطل العالم أربع مرات وبالتأكيد افتقدنا لشخصيته على شبكة الانطلاق".

وأضاف: "أعتقد أنه من المهم أن يكون لدينا أفضل 20 سائقا في العالم يتنافسون للفوز بسباقات وبطولات".