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كيليان مبابي وتايلور سويفت

المغنية الأميركية تايلور سويفت "تقدم" مبابي لريال مدريد

العربية.نت
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يستعد ريال مدريد للاستفادة من إقامة المغنية الأميركية الشهيرة تايلور سويفت حفلتين في ملعب "سانتياغو برنابيو" التابع للنادي في العاصمة الإسبانية وذلك من أجل تقديم كيليان مبابي للجماهير كلاعب جديد للنادي الأبيض.

وأبلغ مبابي إدارة باريس سان جيرمان بأنه سيخرج من صفوف الفريق نهاية الموسم الجاري وبات أقرب من أي وقت مضى من ارتداء قميص ريال مدريد الذي طارده لسنوات من أجل ضمه إلى صفوفه.

وأكد مبابي في وقت سابق أنه سيكشف عن مستقبله قبل بداية بطولة كأس أوروبا 2024 التي تنطلق منافساتها في ألمانيا يوم 14 يونيو، بينما أشارت صحيفة "ماركا" إلى أن ريال مدريد ينوي استغلال حفلتي تايلور من أجل تقديم الحائز على كأس العالم 2018 مع منتخب فرنسا إلى الجماهير البيضاء.

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وقالت "ماركا" يوم الخيس: ريال مدريد ينوي الاستفادة من تجهيزات حفلتي تايلور سويفت يومي 29 و30 من الشهرب المقبل من أجل تقديم كيليان للجماهير.

وأتبعت: ريال مدريد يرى في وجود شخصيتين مشهورتين "مثل تايلور وكيليان" سيكون مناسباً من أجل الاحتفال بانضمام الأخير إلى النادي.

وأمضى مبابي 7 أعوام مع باريس سان جيرمان الفرنسي منذ انتقاله إليه في 2017 قادماً من موناكو وأصبح الهداف التاريخي للنادي الفرنسي خلفاً للأورغوياني إدينسون كافاني.

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