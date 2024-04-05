حمدالله يهدر ركلة جزاء لأول مرة منذ تصدي "غروهي" الشهير

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أهدر المغربي عبدالرزاق حمدالله مهاجم اتحاد جدة أول ركلة جزاء مع فريقه الحالي، والأولى له بشكل عام منذ ركلته الشهيرة أمام البرازيلي غروهي زميله في الفريق شهر سبتمبر 2021 عندما كان لاعباً للنصر.

وأضاع حمدالله جزائية فريقه أمام التعاون في المرحلة 27 من دوري روشن السعودي عند الدقيقة التاسعة من مجريات المباراة.

وأضاع حمدالله ركلة جزاء أمام الاتحاد في سبتمبر 2021 عندما كان الفريق الغربي يتقدم على النصر 2 - 1، وعند الدقيقة 76 من اللقاء تقدم المغربي لتسديد جزائية على طريقة "بانينكا" الشهيرة قام غروهي بإمساكها بيسراه قبل أن يسجل الهدف الثالث ويفوز في المباراة.

وسدد حمدالله مع الاتحاد 18 ركلة جزاء في مختلف المسابقات، ونجح بتحويل 17 منها داخل المرمى، ولم يهدر إلا التي تصدى لها البرازيلي مايلسون حارس مرمى التعاون يوم الجمعة.

وأهدر حمدالله 10 ركلات جزاء في مسيرته، واحدة مع كل من أولمبيك آسفي المغربي، وغوانزو الصيني، والاتحاد ومع النصر 7 جزائيات كان آخرها التي تصدى لها البرازيلي مارسيلو غروهي.