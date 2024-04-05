فيرستابن الأسرع في جولتي التجارب الحرة في اليابان

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سجل سائق رد بول الهولندي ماكس فيرستابن بطل العالم أسرع زمن في جولتي التجارب الحرة الأولى والثانية لسباق جائزة اليابان الكبرى الحلقة الرابعة من بطولة العالم لسباقات فورمولا 1 للسيارات يوم الجمعة بينما تعثر لوغان سارجنت سائق وليامز إذ اصطدمت سيارته بحاجز من الإطارات في حلبة سوزوكا.

ويسعى فيرستابن للعودة لطريق الانتصارات بعد أول انسحاب له من أحد السباقات منذ 2022 في الجولة السابقة في أستراليا قبل أسبوعين.

واليوم سجل فيرستابن دقيقة واحدة و30.056 ثانية في الجولة الأولى التي أقيمت في أجواء جافة متفوقا بفارق 0.181 ثانية على زميله المكسيكي سيرجيو بيريز.

وكان فيرستابن بطل المواسم الثلاثة الماضية سجل 19 انتصارا في موسم 2023 وهو رقم قياسي من بينها الفوز بجدارة بسباق اليابان.

وقال فيرستابن "كانت بداية طيبة بالنسبة لنا... لكن من الواضح أن المنافسة أقوى قليلا من العام الماضي".

وبدأ هطول المطر قبل الجولة الثانية بينما فضلت الفرق وجود سياراتها في الداخل معظم فترات الجولة حفاظا على الإطارات.

واحتل البريطاني لويس هاميلتون سائق مرسيدس وبطل العالم سابقا سبع مرات المركز الخامس في الجولة الأولى وحاول تجربة حظه في الجولة الثانية قبل أن يقرر التوقف بسبب المطر.

وقدم الياباني يوكي تسونودا وزميله في فريق آر.بي الأسترالي دانييل ريكاردو بعض المتعة للجمهور في المدرجات عندما سجلا أول زمنين في الجولة لكن الفارق بينهما وبين زمن فيرستابن في الجولة الأولى كان أكثر من 10 ثوان.

وسجل الأسترالي أوسكار بياستري سائق مكلارين دقيقة واحدة و34.725 ثانية في توقيت متأخر مستخدما إطارات لينة وهو أسرع زمن بين تسعة سائقين أكملوا لفاتهم في آخر دقيقتين من الجولة.

واحتل الإسباني كارلوس ساينز سائق فيراري وبطل سباق أستراليا في الجولة الماضية المركز الثالث في الجولة الأولى بفارق 0.213 ثانية عن فيرستابن بينما احتل زميله في الفريق شارل لوكلير القادم من موناكو المركز السادس بفارق نصف ثانية عن المركز الأول.

واحتل سائقا مرسيدس البريطاني جورج راسل وهاميلتون المركزين الرابع والخامس على الترتيب.

وبسبب حادث سارجنت توقفت الجولة الأولى طويلا بينما دخل فنيو فريق وليامز في سباق مع الزمن لتجهيز السيارة لسباق الأحد.

ولم يتمكن سارجنت (23 عاما) من المشاركة في سباق ِأستراليا بعد تعرض زميله الأكثر خبرة أليكس ألبون لحادث خلال التجارب وتضرر سيارته.

وأجرى الفريق بعض الإصلاحات في السيارة لكنه وصل إلى اليابان بدون هيكل احتياطي لذا يمكن أن يغيب سارجنت عن السباق إن لم يتمكن الفريق من تجهيز السيارة بشكل كامل قبل سباق الأحد المقبل.

وقال سارجنت وهو أميركي عبر دائرة اتصالات فريقه بعد انحراف سيارته عند أحد المنحنيات "آسف" ثم أضاف "أنا بخير".