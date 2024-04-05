مطبقاني: مفاوضات بطولة تنس السيدات امتدت لعام كامل
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أكدت أريج مطبقاني رئيس الاتحاد السعودي للتنس أن المفاوضات مع الجهات ذات العلاقة لاستضافة البطولة الختامية لتنس السيدات امتدت لعام كامل، مشيرةً إلى أن الاتحاد سيستفيد منها بتطوير البنى التحتية.
وستستضيف الرياض البطولة الختامية لتنس السيدات مدة 3 أعوام ابتداء من العام الجاري.
وقالت مطبقاني لـ"في المرمى": البطولة ستؤثر بشكل إيجابي على رياضة التنس في السعودية، كونها تضم أفضل 8 لاعبات في اللعبة، وسنستفيد منها بتطوير البنى التحتية.
وأتبعت: المفاوضات بدأت منذ عام كامل بدعم من وزارة الرياضة، وهو حدث مهم بالنسبة لنا في السعودية.
وحول التنظيم أجابت: سيكون بالتعاون بين رابطة اللاعبات المحترفات ووزارة الرياضة وكذلك الاتحاد السعودي للتنس.
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