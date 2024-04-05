وفاة المعد البدني للزمالك.. وإلغاء مران الفريق

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ألغى الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك المصري مران الفريق الذي كان مقرراً له مساء يوم الخميس بإستاد النادي بسبب وفاة المعد البدني محمد مدحت.

وأكد المركز الإعلامي للزمالك إلغاء المران بسبب حالة الوفاة وسط استعدادات الفريق لمواجهة مواطنه وضيفه مودرن فيوتشر يوم الأحد القادم، في إياب دور الثمانية لبطولة كأس الاتحاد الإفريقي "الكونفدرالية".



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ونعى نادي الزمالك ومجلس إدارته برئاسة حسين لبيب الراحل في بيان جاء فيه : ببالغ الحزن والأسى، وفاة محمد مدحت المعد البدني بالجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، سائلين الله أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

وفاز الزمالك 2 - 1 على فيوتشر في مباراة الذهاب التي أقيمت بين الفريقين يوم الأحد الماضي على ملعب منافسه، ليصبح على مشارف التأهل للمربع الذهبي في المسابقة القارية التي توج بها عام 2019.