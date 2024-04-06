أرسنال يستعيد الصدارة بثلاثية برايتون

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قفز فريق أرسنال لصدارة الدوري الإنجليزي لكرة القدم مؤقتا بالفوز على مضيفه برايتون بنتيجة 3 - صفر ضمن منافسات الجولة 32 من المسابقة يوم السبت.

وسجل أهداف المباراة بوكايو ساكا من ركلة جزاء وكاي هافيرتز ولياندرو تروسارد في الدقائق 33 و62 و86.

ورفع أرسنال رصيده إلى 71 نقطة خلفه مانشستر سيتي حامل اللقب برصيد 70 نقطة متساويا مع ليفربول الذي سيلاقي مانشستر يونايتد في قمة مباريات الجولة يوم الأحد.

أما برايتون واصل ترنحه للجولة الثالثة على التوالي بعد خسارته العاشرة في الدوري هذا الموسم، ليتجمد رصيده عند 43 نقطة في المركز العاشر.