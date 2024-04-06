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حافظ الأهلي على المركز الثالث

أهلي جدة يتعادل مع الوحدة

العربية.نت
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تعادل أهلي جدة مع الوحدة 1 - 1 يوم الجمعة ضمن مباريات المرحلة 27 من مسابقة دوري روشن السعودي.

وتقدم الوحدة عن طريق عبدالعزيز نور في الدقيقة 48، واستقرت النتيجة على حالها إلى أن طرد مدافع الأهلي عبدالباسط هندي عند الدقيقة 79 لتشهد بعدها المباراة هدف التعادل من إيبانيز بعد صناعة من الجزائري رياض محرز.

وواصل الأهلي حفاظه على المركز الثالث بـ52 نقطة، بينما يحتل الوحدة المركز الثاني عشر بـ 31 نقطة قبل السفر إلى أبوظبي الإماراتية للعب نصف نهائي كأس السوبر السعودي أمام الاتحاد يوم الاثنين.

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