التعاون يفرض التعادل على الاتحاد

0 دقيقة للقراءة

فرض التعاون التعادل على مضيفه الاتحاد بلا أهداف في مباراة الفريقين ضمن الجولة 27 من دوري روشن السعودي يوم الجمعة.

وشهدت المباراة إهدار المغربي عبدالرزاق حمدالله مهاجم الاتحاد ركلة جزاء عند الدقيقة التاسعة لتستمر النتيجة بلا أهداف حتى صافرة النهاية.

وسيطير الفريق الغربي إلى أبوظبي الإماراتية استعدادا لخوض نصف نهائي كأس السوبر السعودي أمام الوحدة يوم الاثنين المقبل.

ويقع الاتحاد في المركز الرابع برصيد 47 نقطة يليه التعاون بنفس عدد النقاط في المركز الخامس.