اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
مواقع اخرى
يلعب الاتحاد أمام الوحدة يوم الاثنين في كأس السوبر السعودي

التعاون يفرض التعادل على الاتحاد

العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

استمع للمقال النص المسموع تلقائي ناتج عن نظام آلي

0:00
0 دقيقة للقراءة

فرض التعاون التعادل على مضيفه الاتحاد بلا أهداف في مباراة الفريقين ضمن الجولة 27 من دوري روشن السعودي يوم الجمعة.

وشهدت المباراة إهدار المغربي عبدالرزاق حمدالله مهاجم الاتحاد ركلة جزاء عند الدقيقة التاسعة لتستمر النتيجة بلا أهداف حتى صافرة النهاية.

وسيطير الفريق الغربي إلى أبوظبي الإماراتية استعدادا لخوض نصف نهائي كأس السوبر السعودي أمام الوحدة يوم الاثنين المقبل.

ويقع الاتحاد في المركز الرابع برصيد 47 نقطة يليه التعاون بنفس عدد النقاط في المركز الخامس.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة

تم اختيار مواضيع "العربية" الأكثر قراءة بناءً على إجمالي عدد المشاهدات اليومية. اقرأ المواضيع الأكثر شعبية كل يوم من هنا.

يعتمد المحتوى الرائج على "العربية" على عدد المشاهدين النشطين. اكتشف ما يجده القراء مثيرًا للاهتمام في حينه.

قبل أن تذهب
مقارنة تقنية وعسكرية بين قدرات الطائرات المسيرة والهليكوبتر الحربية مقارنة تقنية وعسكرية بين قدرات الطائرات المسيرة والهليكوبتر الحربية
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط