التعاون يفرض التعادل على الاتحاد
استمع للمقال النص المسموع تلقائي ناتج عن نظام آلي
فرض التعاون التعادل على مضيفه الاتحاد بلا أهداف في مباراة الفريقين ضمن الجولة 27 من دوري روشن السعودي يوم الجمعة.
وشهدت المباراة إهدار المغربي عبدالرزاق حمدالله مهاجم الاتحاد ركلة جزاء عند الدقيقة التاسعة لتستمر النتيجة بلا أهداف حتى صافرة النهاية.
وسيطير الفريق الغربي إلى أبوظبي الإماراتية استعدادا لخوض نصف نهائي كأس السوبر السعودي أمام الوحدة يوم الاثنين المقبل.
ويقع الاتحاد في المركز الرابع برصيد 47 نقطة يليه التعاون بنفس عدد النقاط في المركز الخامس.
-
فراس البريكان ينهي ديربي الأهلي والاتحاد بـ34 دقيقةسجل فراس البريكان هدفاً بعد ما يزيد عن نصف ساعة لعب ليقود فريقه الأهلي إلى الفوز ... رياضة سعودية
-
"رقم فريد" ينتظر يايسله أمام الاتحاد في ديربي جدةيتطلع ماتياس يايسله إلى أن يصبح أول مدرب في تاريخ الأهلي يحقق الفوز في أول مباراتي ... رياضة عالمية
-
أمام الاتحاد.. الأهلي يستهدف الفوز ذهاباً وإياباً للمرة الثالثةيأمل أهلي جدة في مواصلة هيمنته على ديربي جدة عندما يواجه الاتحاد قمة الجولة 26 من ... رياضة سعودية