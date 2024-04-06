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وصل الهلال إلى 32 فوزاً متتالياً

الهلال يهزم الخليج ويعادل رقم عام 2011

العربية.نت
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عادل الهلال رقمه القياسي بفوزه 9 مباريات متتالية خارج أرضه بهزيمته للخليج يوم الجمعة 4 – 1 في مسابقة دوري روشن السعودي.

وتقدم الهلال عن طريق صالح الشهري وعدل المصري محمد شريف النتيجة قبل أن يضيف البرازيلي مالكوم وسالم الدوسري وعبدالله الحمدان الأهداف الثلاثة اللاحقة ليواصل الهلال صدارته بـ 77 نقطة وسلسلة الانتصارات إلى 32 فوزا متتاليا.

وفي موسمي 2010-2011 و2011- 2012 بين شهري أبريل ونوفمبر، استطاع الهلال تحقيق 9 انتصارات متتالية خارج أرضه أمام الاتفاق والنصر والقادسية، وفي الموسم اللاحق فاز على أراضي هجر والتعاون والفيصلي والقادسية والأنصار والنصر.

وفي الموسم الحالي الذي لم يتعرض فيه الهلال للخسارة حتى الآن، سجل الفريق العاصمي 9 انتصارات متتالية خارج الأرض على الأخدود والفتح والحزم والطائي والفيحاء والاتفاق والرياض والشباب والخليج.

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