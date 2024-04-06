تصريحات لألفيش: حياتي "طبيعية" بعد الاغتصاب.. واللاعب يكذّب

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نشرت صحيفة "إل بيريوديكو"، يوم الجمعة، مقابلة صحافية مع داني ألفيش، كشف خلالها أنه يعيش حياة طبيعية بعد خروجه من السجن، قبل أن ينفي النجم السابق لبرشلونة ومنتخب البرازيل التصريحات.

وتم إطلاق سراح ألفيش بعدما استأنف حكما بالسجن لمدة 4 سنوات ونصف عقب إدانته بالاغتصاب، وخرج بكفالة قدرها مليون دولار الأسبوع الماضي، مع تقارير تفيد بأن مجلة برازيلية قامت بدفع المبلغ من أجل الحصول على مقابلة.

وبحسب ما نشرته صحيفة "إل بيريوديكو"، قال ألفيش إنه يعيش حياة طبيعية بعد إدانته بالاغتصاب، وإنه يمكن التكيف في أي مكان، ولا يمكنه مغادرة إسبانيا لأن عليه الذهاب إلى المحكمة كل يوم جمعة.

قبل أن ينفي ألفيش عبر حسابه الرسمي على "إنستغرام" تصريحاته المزعومة لوسائل الإعلام، وقال: لم أجرِ أي مقابلة مع أي وسيلة إعلامية، ولن أمنح أي وسيلة ذلك حتى تنتهي القضية.

وحكمت محكمة برشلونة على ألفيش بالسجن لمدة أربع سنوات ونصف بتهمة الاعتداء الجنسي على فتاة تبلغ من العمر "23 عاما" في ملهى ليلي، ولم يتحدث البرازيلي علنا منذ دخوله السجن في يناير 2023.