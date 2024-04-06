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دونيس يعلن رحيله: حان الوقت للحفاظ على سمعتي

العربية.نت
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أعلن المدرب اليوناني جورجيس دونيس مدرب الوحدة رحيله عن النادي الغربي خلال المؤتمر الصحافي الذي تلا مباراة فريقه أمام أهلي جدة، مضيفا أن الوقت قد حان ليحافظ على سمعته.

وتعادل أهلي جدة مع الوحدة بهدف لمثله في المرحلة 27 من دوري روشن السعودي.

وكشف اليوناني خلال المؤتمر الصحفي قائلا: مررت بمرحلة صعبة دون الدخول في أي تفاصيل وأشعر أن هذه الأشهر العشرة كأنها 5 أعوام.

وأضاف: الوقت الآن بات مناسبا للرحيل ولن أغادر مع الفريق إلى أبوظبي لكأس السوبر السعودي، وقد حان الوقت لحفظ صورتي وسمعتي.

ويخوض الوحدة نصف نهائي كأس السوبر السعودي يوم الاثنين أمام اتحاد جدة في أبوظبي الإماراتية على أن يواجه الفائز منهما المتأهل من مباراة الهلال والنصر.

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