مانشستر سيتي يحذر ريال مدريد برباعية في كريستال بالاس

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قلب فريق مانشستر سيتي تأخره بهدف نظيف أمام مضيفه كريستال بالاس إلى فوز 4 - 2، في المباراة التي جمعتهما يوم السبت في الجولة الثانية والثلاثين من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وانتهى الشوط الأول بالتعادل 1-1، حيث تقدم كريستال بالاس بهدف سجله جون فيليب ماتيتا في الدقيقة الرابعة، وتعادل مانشستر سيتي عن طريق كيفين دي بروين في الدقيقة 13 .













وفي الشوط الثاني، سجل مانشستر سيتي ثلاثة أهداف عن طريق ريكو لويس وإيرلينغ هالاند وكيفين دي بروين في الدقائق 47 و66 و70، فيما سجل كريستال بالاس هدفه الثاني عن طريق اودسون ادوارد في الدقيقة 86.

ورفع مانشستر سيتي رصيده إلى 70 نقطة في المركز الثاني، مؤقتا، بفارق الأهداف خلف ليفربول، وبفارق نقطتين أمام أرسنال، فيما توقف رصيد كريستال بالاس عند 30 نقطة في المركز الرابع عشر، ومن المقرر أن يحل ضيفاً على ريال مدريد، الثلاثاء، في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.