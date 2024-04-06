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صورة ضوئية من الاشتباكات وفي الجانب الآخر لقاء سابق بين الفريقين

ما علاقة هتلر وموسوليني باشتباكات جماهير روما ولاتسيو؟

روما - د ب أ
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ذكرت تقارير إعلامية أن اشتباكات اندلعت بين جماهير روما ولاتسيو قبل مباراة الديربي، التي تجمعهما في وقت لاحق من يوم السبت في الدوري الإيطالي.

وذكرت وكالة الأنباء الإيطالية "أنسا" أنه تم إلقاء القبض على أحد مثيري الشغب، عندما دخل 200 مشجع من لاتسيو في شجار مع مجموعة مكونة من 100 مشجع لفريق لاتسيو بالقرب من الملعب الأولمبي، حيث تقام المباراة.

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واستخدمت قوات الشرطة الغاز المسيل للدموع لتفريق الجماهير قبل مباراة ديربي العاصمة والتي لديها تاريخ طويل من العنف.

وذكرت التقارير الأولية أن المشاكل بدأت عندما اقتربت مجموعة من جماهير لاتسيو من حانة تتجمع فيها جماهير روما عادة لحضور المباراة.

ويتورط مشجعو لاتسيو بشكل متكرر في حوادث ذات دلالات فاشية. في الفترة التي سبقت الديربي، تم توزيع منشورات في روما تظهر أحد نزلاء معسكرات الاعتقال يرتدي قميص روما بين القادة الفاشيين الألماني أدولف هتلر والإيطالي بينيتو موسوليني.

الشهر الماضي، اعتقل رجل بشكل مؤقت بعدما رددت جماهير لاتسيو هتافات فاشية وقاموا بإيماءات فاشية في قاعة الجعة بمدينة ميونخ قبل مواجهة بايرن ميونخ في دوري أبطال أوروبا.

ويدخل روما مباراة السبت وهو في المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري الإيطالي، فيما يتواجد لاتسيو في المركز السابع بفارق سبع نقاط.

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