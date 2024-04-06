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إصابة حسين الشحات يوم الجمعة أمام سيمبا

نقل حسين الشحات إلى المستشفى

القاهرة - أ ف ب
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نُقل جناح النادي الأهلي المصري حسين الشحات إلى المستشفى بعد تعرّضه لضربة قوية على رأسه، خلال فوز فريقه على سيمبا التنزاني (2-0)، الجمعة في إياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا في كرة القدم.

وكتب الأهلي في موقعه الرسمي: نقل حسين الشحات للمستشفى لإجراء بعض الفحوصات الطبية، للاطمئنان على صحته، عقب نهاية مباراة سيمبا.

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وكان الدولي الشحات (31 عاماً) حصل على ركلة جزاء في اللحظات الأخيرة انبرى لها محمود عبد المنعم (كهربا)، مسجلاً الهدف الثاني للأهلي، ليفوز حامل اللقب 3-0 بمجموع المباراتين ويبلغ نصف النهائي، حيث يلاقي الفائز بين مازيمبي الكونغولي الديموقراطي وبيترو دي لواندا الأنغولي.

وتعرّض الشحات للإصابة أثناء حصوله على الركلة لالتحامه مع أحد لاعبي سيمبا، ما استدعى تدخل الجهاز الطبي الذي بقي عدة دقائق بجانبه قبل استعادة وعيه وساعده على الخروج من الملعب.

وقال السويسري مارسيل كولر مدرب الأهلي : نأمل أن يعود حسين الشحات بشكل سريع لأننا نحتاجه.

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