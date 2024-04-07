الاتحاد يلاحق إنجاز النصر في "السوبر"

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يسعى الاتحاد لأن يكون ثاني فريق يحافظ على اللقب ببطولة كأس الدرعية للسوبر السعودي عندما يواجه الوحدة في نصف نهائي البطولة يوم الاثنين.

ولم تعرف بطولة كأس السوبر السعودي نادياً يتوج بنسختين متتاليتين إلا النصر في عامي 2019 و2020.

وانطلقت بطولة كأس السوبر السعودية في 2013 بين الفتح والاتحاد حينها فاز الفريق الأزرق وغاب الطرفان عن الظهور في النسخة اللاحقة.

وفي 2014، فاز الشباب على النصر قبل أن يتأهل الأخير مرة أخرى ويصبح أول ناد يتأهل مرتين متتاليتين ليخسر مجددا أمام الهلال في اللقاء الشهير الذي أقيم بلندن.

وواصل الهلال تأهله لنهائي المسابقة ليواجه الأهلي في نسخة 2016 ويخسر ويكرر بعدها الهلال بلوغه للنهائي ويعبر الاتحاد في نسخة 2018 التي أقيمت كذلك في العاصمة البريطانية.

وبات النصر أول فريق يحافظ على اللقب ويحرز البطولة مرتين متتاليتين بعبوره التعاون في عام 2019 بالترجيحات قبل أن يهزم الهلال في النسخة اللاحقة بثلاثية نظيفة.

وعاد الهلال وحقق نسخة 2021 أمام الفيصلي قبل أن يحقق الاتحاد أول بطولاته في السوبر وآخر النسخ بالفوز على الفيحاء في النهائي الذي أقيم بالرياض.