اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
مواقع اخرى
نونو سانتو مع لقب السوبر الماضي

البرتغاليون.. أبطال "السوبر" في السعودية

العربية. نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

استمع للمقال النص المسموع تلقائي ناتج عن نظام آلي

0:00
1 دقيقة للقراءة

استحوذ المدربون البرتغاليون على نصيب الأسد من بطولات كأس السوبر السعودية إذ فازوا فيها 6 مرات من أصل 9 نسخ لُعِبت عبر تاريخها.

وكان جوزيه مورايس مدرب الشباب في 2014 أول برتغالي يرفع الكأس عقب اجتياز النصر، وفي عام 2016 احتفل مواطنه جوزيه غوميز مدرب أهلي جدة بالفوز على الهلال في لندن.

جيسوس
جيسوس

وافتتح جورجي جيسوس فترته الأولى مع الهلال بالفوز بكأس السوبر 2018 على حساب اتحاد جدة 2-1 بالعاصمة البريطانية لندن، وفي العام اللاحق حقق روي فيتوريا أول كأس سوبر في تاريخ النصر على حساب التعاون.

جارديم
جارديم

وفاز ليوناردو جارديم بالكأس مع الهلال مطلع 2022 عقب اجتياز الفيصلي، وفي العام الماضي احتفل اتحاد جدة رفقة مدربه السابق نونو سانتو بالحصول على أول سوبر في تاريخه عقب تجاوز الفيحاء 2-0 في المباراة النهائية.

"رسوب الكلاب" في الامتحانات يثير المخاوف قبل أولمبياد باريس رياضة "رسوب الكلاب" في الامتحانات يثير المخاوف قبل أولمبياد باريس

وبخلاف البرتغاليين، فاز تونسي واحد وهو فتحي الجبال مدرب الفتح بأول نسخة، واليوناني جورجيوس دونيس بنسخة 2015 مع الهلال وأخيراً الكرواتي ألين هورفات مع النصر مطلع 2021.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة

تم اختيار مواضيع "العربية" الأكثر قراءة بناءً على إجمالي عدد المشاهدات اليومية. اقرأ المواضيع الأكثر شعبية كل يوم من هنا.

يعتمد المحتوى الرائج على "العربية" على عدد المشاهدين النشطين. اكتشف ما يجده القراء مثيرًا للاهتمام في حينه.

قبل أن تذهب
فلسطيني يصنع المنظفات يدويا لتلبية احتياجات سكان رفح والنازحين فلسطيني يصنع المنظفات يدويا لتلبية احتياجات سكان رفح والنازحين
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط