البرتغاليون.. أبطال "السوبر" في السعودية

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استحوذ المدربون البرتغاليون على نصيب الأسد من بطولات كأس السوبر السعودية إذ فازوا فيها 6 مرات من أصل 9 نسخ لُعِبت عبر تاريخها.

وكان جوزيه مورايس مدرب الشباب في 2014 أول برتغالي يرفع الكأس عقب اجتياز النصر، وفي عام 2016 احتفل مواطنه جوزيه غوميز مدرب أهلي جدة بالفوز على الهلال في لندن.

وافتتح جورجي جيسوس فترته الأولى مع الهلال بالفوز بكأس السوبر 2018 على حساب اتحاد جدة 2-1 بالعاصمة البريطانية لندن، وفي العام اللاحق حقق روي فيتوريا أول كأس سوبر في تاريخ النصر على حساب التعاون.

وفاز ليوناردو جارديم بالكأس مع الهلال مطلع 2022 عقب اجتياز الفيصلي، وفي العام الماضي احتفل اتحاد جدة رفقة مدربه السابق نونو سانتو بالحصول على أول سوبر في تاريخه عقب تجاوز الفيحاء 2-0 في المباراة النهائية.

وبخلاف البرتغاليين، فاز تونسي واحد وهو فتحي الجبال مدرب الفتح بأول نسخة، واليوناني جورجيوس دونيس بنسخة 2015 مع الهلال وأخيراً الكرواتي ألين هورفات مع النصر مطلع 2021.