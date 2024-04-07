السوبر السعودي.. كأس لا يلامسها "اللاتينيون"

دقيقتان للقراءة

لم تعرف كأس السوبر السعودية مدرباً من أميركا الجنوبية رفعها طوال تاريخها، إذ يحمل الأرجنتيني مارسيلو غاياردو راية المدربين اللاتينيين وحيداً في النسخة الجديدة التي تستضيفها العاصمة الإماراتية أبوظبي.

وتشارك أندية الاتحاد، الهلال، النصر والوحدة في كأس السوبر السعودية بين 8 و11 من شهر أبريل الجاري، ويتولى 3 مدربين أوروبيين تدريب آخر 3 بينما يدخل الأول بمدرب لاتيني.

بطل النسخة الأولى كان التونسي فتحي الجبال مدرب الفتح حينها عندما تغلب على بينيات سان خوسيه مدرب اتحاد جدة 3-2 في أغسطس 2013، وبعد عام فاز الشباب بقيادة مدربه البرتغالي جوزيه مورايس على النصر ومدربه راؤول كانيدا بركلات الترجيح.

وخسر الأورغوياني خورخي دا سيلفا مع النصر كأس السوبر 2015 على يد الهلال ومدربه اليوناني جورجيوس دونيس الذي يتولى تدريب الوحدة حالياً، وفي العام اللاحق خسر الهلال ومدربه الأوروغوياني غوستافو ماتوساس الكأس أمام أهلي جدة ومدربه البرتغالي جوزيه غوميز.

واستمرت الكأس بالعبوس في وجوه اللاتينيين بعدما تغلب البرتغالي جورجي جيسوس مدرب الهلال السابق-الحالي على اتحاد جدة ومدربه الأرجنتيني رامون دياز في نسخة 2018 التي أقيمت في لندن.

وفاز روي فيتوريا مع النصر بنسخة 2020 على حساب التعاون الذي كان يدربه السعودي عبدالله عسيري، وحافظ الأصفر على البطولة مطلع 2021 عندما كان يدربه الكرواتي ألين هورفات بعد الفوز على الهلال ومدربه الروماني رازفان لوتشيسكو.

وحقق البرتغالي ليوناردو جارديم مدرب الهلال نسخة 2022 بعد الفوز على الفيصلي الذي كان يدربه مواطنه دانيال راموس، وفي العام الماضي بقي اللقب بأيدي البرتغاليين إذ قاد نونو سانتو اتحاد جدة للفوز على الفيحاء ومدربه فوك رازوفيتش 2-0 في المباراة النهائية.