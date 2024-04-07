الوحدة.. عاشر "وجه جديد" في السوبر

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بات الوحدة عاشر ناد يشارك في بطولة كأس الدرعية للسوبر السعودي منذ إقامتها في 2013، وذلك عندما يواجه اتحاد جدة في نصف نهائي المسابقة يوم الاثنين.

وعرفت البطولة التي تنطلق يوم الاثنين بمباراتين في أبوظبي الإماراتية، الأولى بين الوحدة والاتحاد على ملعب آل نهيان واللاحقة بين الهلال والنصر على ملعب الشيخ محمد بن زايد على أن يقام نهائي المسابقة يوم الخميس.

وشهدت البطولة مشاركة 9 أندية سابقة وهي الهلال والنصر والاتحاد والأهلي والشباب والفتح والتعاون والفيصلي الفيحاء.

وحقق نادي الهلال البطولة 3 مرات يليه النصر ببطولتين وتتساوى أندية الاتحاد والشباب والأهلي والفتح بعدد الفوز بالمسابقة ببطولة لكل منهم بينما لم تحقق أندية التعاون والفيصلي والفيحاء البطولة في تاريخها.