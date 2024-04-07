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بلباو خسر 6 نهائيات كأس إسبانيا متتالية

بـ"الترجيحية".. بلباو بطلاً لكأس إسبانيا على حساب مايوركا

إشبيلية - فرانس برس
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تغلب أتلتيك بلباو 4-2 بركلات الترجيح على مايوركا ليفوز بكأس ملك إسبانيا لكرة القدم للمرة 24 والأولى منذ 1984 في نهائي مثير أقيم في إشبيلية يوم السبت في أول لقب يفوز به بعد انتظار دام 40 عاما.

وتصدى جولين أغيريزابالا (23 عاما) حارس أتلتيك لركلة ترجيح من مانو مورلانيس وأهدر نيمانيا رادونيتش أخرى، بينما أجاد لاعبو أتليتيك تنفيذ ركلات الترجيح وحققوا العلامة الكاملة من علامة الجزاء.

واحتكما الفريقان لركلات الترجيح بعد تعادلهما 1-1 في نهاية الوقت الإضافي.

ورغم هيمنة بلباو على المباراة، تقدم مايوركا بهدف سجله داني رودريجيز عندما انقض على كرة مرتدة من ركلة ركنية في الدقيقة 21، لكن أويان سانست أدرك التعادل في الدقيقة 50 ليدفع بالمباراة لوقت إضافي.

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