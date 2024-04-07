بنزيمة في "السوبر".. 10 مشاركات و5 ألقاب

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يبدأ النجم الفرنسي كريم بنزيمة بطولة سوبر جديدة في مسيرته عندما يقود هجوم فريقه اتحاد جدة يوم الاثنين أمام نادي الوحدة في بطولة كأس الدرعية للسوبر السعودي.

وعلى ملعب آل نهيان الخاص بنادي الوحدة الإماراتي، سيلعب الاتحاد والوحدة السعوديين نصف نهائي كأس الدرعية للسوبر السعودي ليخوض الفائز مباراة النهائي مع أحد قطبي الرياض الهلال والنصر.

وعرف بنزيمة في مسيرته المشاركة في بطولتي كأس سوبر محليتين بدءا من كأس الأبطال الفرنسية وإلحاقا بكأس السوبر الإسبانية ليصل عدد مشاركاته في البطولتين إلى 16 مباراة تخللها 8 أهداف.

وفي كأس الأبطال خاض بنزيمة نسخ 2006 و2007 و2008 حينما كان لاعباً لليون، توج في الأولتين أمام باريس سان جيرمان وسوشو وخسر الأخيرة من بوردو بركلات الترجيح، كما شهدت النسخ الثلاث تسجيله هدفا وحيدا.

وفي ريال مدريد ببطولة كأس السوبر الإسباني، لعب خلالها بنزيمة 13 مباراة بين نسخة قديمة كانت تجمع بطلي الدوري والكأس وهو المعتاد سابقا، ونسخة جديدة تضم 4 أندية.

أحرز بنزيمة 7 أهداف بين نهائيات من مرحلتين وأدوار نصف نهائي في 7 نسخ شارك فيها مع الفريق الملكي توج حينها بـ4 من تلك البطولات.