بونو لتكريس عقدته.. ورونالدو للانتقام من المغربي

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على الرغم من أن كريستيانو رونالدو أحرز 4 أهداف في مرمى ياسين بونو، إلا أن الحارس المغربي يمثل عقدة بالنسبة إلى أسطورة البرتغال، كون الأول تفوق عليه في 4 مباريات من مجموع 5 مواجهات سابقة، إضافة إلى أن حارس الهلال حافظ على نظافة شباكه أمام الهداف التاريخي لريال مدريد في 4 لقاءات أيضا.

ويتطلع رونالدو إلى الانتقام والعودة إلى هز شباك ياسين بونو بعد ألفين و213 يوما من المباراة الوحيدة التي تمكن فيها رونالدو من التسجيل في المغربي، عندما يلتقي الهلال والنصر في ديربي مثير، يوم الاثنين، بالعاصمة الإماراتية أبوظبي، ضمن نصف نهائي كأس السوبر السعودي.

وتواجه اللاعبان بثلاث قمصان مختلفة، المناسبة الأولى كانت في موسم 2017-2018، ضمن منافسات الدوري الإسباني، حينها خسر رونالدو رفقة ريال مدريد أمام جيرونا بهدفين لهدف، ولم يتمكن البرتغالي من هز شباك بونو.

وفي المباراة الثانية بالدوري الإسباني في ذات الموسم، مزق أسطورة البرتغال شباك الحارس المغربي، بعدما اكتسح ريال مدريد فريق جيرونا بسداسية مقابل 3 أهداف، سجل رونالدو 4 أهداف، وكانت المباراة الوحيدة التي أحرز فيها في مرمى بونو.

وتجدد اللقاء بينهما، عندما أقصى المغرب منتخب البرتغال من ربع نهائي كأس العالم 2022، بهدف يوسف النصيري، وشارك رونالدو بديلا في اللقاء بالدقيقة 51.

وبعد إسبانيا وقطر، التقى رونالدو بالحارس المغربي بالعاصمة السعودية الرياض، ضمن الأسبوع الـ 15 من دوري روشن السعودي، وواصل بونو تفوقه بعدما فاز الهلال على النصر بثلاثية نظيفة.

والمباراة الأخيرة بينهما، كانت في كأس موسم الرياض، فبراير الماضي، حينها فاز الهلال بهدفين نظيفين أيضا، ونال اللقب.

ويتطلع رونالدو إلى كسر عقدة بونو الذي سجل عليه في مناسبة واحدة، كانت في ملعب سانتياغو برنابيو بالعاصمة الإسبانية مدريد، وسيكون استاد محمد بن زايد بأبوظبي شاهدا على المواجهة السادسة بين اللاعبين، مساء الاثنين.