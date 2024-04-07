اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
مواقع اخرى
رونالدو وسالم الدوسري في لقاء سابق بين النصر والهلال

خارج العاصمة.. الهلال يكسب والنصر يكتفي بـ"الطائف"

العربية. نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

استمع للمقال النص المسموع تلقائي ناتج عن نظام آلي

0:00
1 دقيقة للقراءة

ستكون العاصمة الإماراتية أبوظبي المدينة الخامسة التي تحتضن ديربي الهلال والنصر الذي أكمل 66 عاماً من بدايته، إذ انتصر الهلال في نصف تلك المباريات مقابل تعادل واحد وفوز للنصر.

نقل روبينيو إلى سجن "المشاهير" خوفاً من الإيدز رياضة نقل روبينيو إلى سجن "المشاهير" خوفاً من الإيدز

وكانت جدة أول محطة تجمع قطبي العاصمة خارج قواعدهما وذلك في نهائي كأس الملك 1989 والذي اشتهر بـ"نهائي المدافعين" عندما سجل ثلاثي الدفاع حسين البيشي، حسين الحبشي وعبدالرحمن التخيفي 3 أهداف في مرمى النصر ويفوز الأزرق بتلك النسخة.

وبعد 12 عاماً التقى الفريقان للمرة الأولى خارج السعودية وتحديداً اللاذقية في سوريا ضمن بطولة النخبة العربية، وحينها تعادل الفريقان بهد أصفر للتونسي المهدي بن سليمان مقابل آخر للبرازيلي روني.

كارلوس إدواردو أمام النصر
كارلوس إدواردو أمام النصر

وفي العاصمة البريطانية لندن، دخل كارلوس إدواردو قلوب الهلاليين من مباراته الأولى بعدما أحرز هدف فوز فريقه على النصر بكأس السوبر 2015.

رونالدو قاد النصر للفوز بكأس الملك سلمان للأندية العربية
رونالدو قاد النصر للفوز بكأس الملك سلمان للأندية العربية

وفي الصيف الماضي فاز النصر في أول مباراة تجمعه مع الهلال الطائف وذلك عندما قاده نجمه كريستيانو رونالدو للفوز بكأس الملك سلمان للأندية العربية على حساب غريمه التقليدي 2-1.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة

تم اختيار مواضيع "العربية" الأكثر قراءة بناءً على إجمالي عدد المشاهدات اليومية. اقرأ المواضيع الأكثر شعبية كل يوم من هنا.

يعتمد المحتوى الرائج على "العربية" على عدد المشاهدين النشطين. اكتشف ما يجده القراء مثيرًا للاهتمام في حينه.

قبل أن تذهب
فلسطيني يصنع المنظفات يدويا لتلبية احتياجات سكان رفح والنازحين فلسطيني يصنع المنظفات يدويا لتلبية احتياجات سكان رفح والنازحين
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط