خارج العاصمة.. الهلال يكسب والنصر يكتفي بـ"الطائف"

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ستكون العاصمة الإماراتية أبوظبي المدينة الخامسة التي تحتضن ديربي الهلال والنصر الذي أكمل 66 عاماً من بدايته، إذ انتصر الهلال في نصف تلك المباريات مقابل تعادل واحد وفوز للنصر.

وكانت جدة أول محطة تجمع قطبي العاصمة خارج قواعدهما وذلك في نهائي كأس الملك 1989 والذي اشتهر بـ"نهائي المدافعين" عندما سجل ثلاثي الدفاع حسين البيشي، حسين الحبشي وعبدالرحمن التخيفي 3 أهداف في مرمى النصر ويفوز الأزرق بتلك النسخة.

وبعد 12 عاماً التقى الفريقان للمرة الأولى خارج السعودية وتحديداً اللاذقية في سوريا ضمن بطولة النخبة العربية، وحينها تعادل الفريقان بهد أصفر للتونسي المهدي بن سليمان مقابل آخر للبرازيلي روني.

وفي العاصمة البريطانية لندن، دخل كارلوس إدواردو قلوب الهلاليين من مباراته الأولى بعدما أحرز هدف فوز فريقه على النصر بكأس السوبر 2015.

وفي الصيف الماضي فاز النصر في أول مباراة تجمعه مع الهلال الطائف وذلك عندما قاده نجمه كريستيانو رونالدو للفوز بكأس الملك سلمان للأندية العربية على حساب غريمه التقليدي 2-1.