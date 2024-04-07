خورخي داسيلفا: غياب تاليسكا "ملحوظ".. وماني "مُحبِط"

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يرى الأوروغوياني خورخي داسيلفا مدرب النصر السابق أن غياب البرازيلي تاليسكا عن الفريق يعد ضربة قوية، بينما يعتقد أن السنغالي ساديو ماني ظهر بمستويات متذبذبة لا تتناسب مع تاريخه.

ويلتقي النصر مع غريمه التقليدي الهلال في نصف نهائي كأس الدرعية للسوبر السعودي في أبوظبي على أن يلاقي الفائز منهما، المنتصر من المباراة الأخرى التي تجمع الوحدة بالاتحاد.



وقال داسيلفا مدرب النصر في فترتين (2009-2010، 2014-2015) والذي خسر معه كأس السوبر أمام الهلال في لندن لـ"العربية.نت": أعتقد أن النصر يشعر بغياب تاليسكا، فهو لاعب مهم جداً للفريق ويتأقلم مع زملائه بشكل جيد، فتواجده في الملعب يثقل كاهل الخصم فبإمكانه تحديد مسار المباراة وعندما يغيب فإن الكل يفتقده.

وأتبع الأوروغوياني الذي يتولى تدريب معيذر القطري حالياً: ماني لم يكن مستواه ثابتاً طوال الموسم، قدم مباريات رائعة للغاية وكان فيها مهماً للغاية، وفي مباريات أخرى كان غير جيد وهذا لا يتناسب مع مسيرته وخبرته الطويلة في الملاعب الأوروبية.

وأتبع: بغياب تاليسكا ووصول النصر إلى المرحلة الحاسمة من الموسم، فإن ماني مطالب بأن يستعيد أفضل نسخه ويقدم نفسه بشكل جيد أمام الهلال، لا أعتقد أن هناك فرصة أفضل من الديربي.



