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صلاح بعد تعادل ليفربول مع مانشستر يونايتد

روي كين يهاجم صلاح: ليفربول يحتاجه لركلات الجزاء فقط

العربية.نت
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هاجم روي كين اللاعب محمد صلاح، لاعب ليفربول، ووصف مستوى الدولي المصري أمام مانشستر يونايتد بالسيئ، على الرغم من تسجيله هدف تعادل فريقه عبر ركلة جزاء.

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وأنقذ النجم الدولي المصري محمد صلاح فريقه ليفربول من السقوط في فخ الخسارة أمام مضيفه مانشستر يونايتد، بعدما قاده للتعادل معه 2-2، يوم الأحد، في قمة مباريات المرحلة الـ32 لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

روي كين
روي كين

وخلال حديثه لقناة "سكاي سبورتس"، توقع أسطورة مانشستر يونايتد أن يغتنم صلاح فرصته من ركلة جزاء، لكنه أصيب بخيبة أمل بسبب أداء المصري في اللقاء، وأضاف كين: لقد كان سيئا في لعبه بشكل عام، ولكن من الواضح أنك تحتاجه لتنفيذ ضربة الجزاء.

وبعدما أضاع ليفربول نقطتين ثمينتين في صراعه من أجل التتويج باللقب الغائب عنه منذ 3 مواسم، بات ليفربول في المركز الثاني بترتيب المسابقة برصيد 71 نقطة، بفارق الأهداف خلف أرسنال (المتصدر)، المتساوي معه في نفس الرصيد، وبفارق نقطة أمام مانشستر سيتي، صاحب المركز الثالث.

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