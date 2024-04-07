كأس السوبر.. ديربي مثير بين الهلال والنصر في أبوظبي

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سيكون استاد محمد بن زايد في أبوظبي، الاثنين، على موعد مع مواجهة نارية مرتقبة بين الهلال والنصر في نصف نهائي مسابقة الكأس السوبر السعودية لكرة القدم بحلتها الجديدة.

وتقام النسخة الثانية عشرة من الكأس السوبر السعودية بمشاركة أربعة، وستكون المواجهة الثانية في دور الأربعة بين الاتحاد والوحدة الاثنين أيضاً، على أن يكون النهائي الخميس المقبل.

ويتطلع الهلال لمواصلة انتصاراته القياسية المتتالية التي بلغت 32 في مختلف المسابقات عقب فوزه على الخليج 4-1 في الدوري السعودي.

ويتصدر الهلال الدوري بفارق 12 نقطة عن ملاحقه النصر بعد 27 مرحلة، وبالتالي يسير بثبات نحو الفوز باللقب الذي يشكل أحد أهدافه، إلى جانب الفوز بلقب مسابقة دوري أبطال آسيا التي وصل فيه إلى نصف النهائي حيث يحل في 16 أبريل الحالي ضيفاً على العين الإماراتي قبل أن يلعب إياباً على أرضه في 23 من ذات الشهر.

على الجانب الآخر، يتطلع النصر لتحسين صورته وإنقاذ موسمه بإحراز الكأس السوبر بعد اتساع الفجوة مع الهلال في الدوري.

ويفتقد الهلال خدمات المهاجم الصربي ألكسندر ميتروفيتش وسعود عبد الحميد للإصابة.

ورغم غياب ميتروفيتش، لا يعاني الهلال هجومياً في ظل تألق البرازيلي فيليبي مالكوم الذي سجل هدفين في فوز الهلال على الخليج. كما تألق صالح الشهري بتسجيله للمباراة الثانية على التوالي.

في المقابل، يغيب عن النصر بعض الأسماء أبرزها البرازيلي أندرسون تاليسكا لإصابته في الركبة، وعبد الإله العمري، كذلك الثنائي وليد عبد الله ونواف العقيدي.

كما تلقى النصر ضربة موجعة بعد تأكد غياب سامي النجعي الذي تعرض لإصابة قوية خلال مباراة ضمك في الدوري.

وتواجه الفريقان مرتين في الكأس السوبر، الأولى عام 2015 على ملعب "لوفتس رود" في لندن في أول نسخة وفاز الهلال 1-0، والثانية في 2020 على استاد الملك فهد الدولي بالرياض وفاز النصر 3-0.

ويحمل الهلال الرقم القياسي لعدد ألقاب المسابقة حيث توج بها 3 مرات أعوام 2015 و2018 و2021، بينما فاز النصر مرتين عامي 2019 و2020.

وسبق أن تقابل المدرب البرتغالي جورجي جيسوس ومواطنه لويس كاسترو 11 مرة، وكانت الغلبة لمدرب الهلال بستة انتصارات مقابل ثلاثة لمنافسه.

وفي المواجهة الثانية على ملعب آل نهيان في العاصمة الإماراتية، يسعى الاتحاد حامل اللقب الى مصالحة جماهيره على حساب الوحدة.

ويحتل الاتحاد المركز الرابع في الدوري بفارق 30 نقطة عن الهلال المتصدر، وهو يدخل لقاء الإثنين على خلفية هزيمة وتعادل في المرحلتين الأخيرتين من دون أن يسجل أي هدف.

ويواصل الفرنسي كريم بنزيمة صيامه عن التهديف منذ فتره وتوقف عداده عند 9 أهداف منذ بداية الموسم.

وإذا كان الاتحاد رابعاً في الدوري، فإن الوحدة في وضع أصعب كونه يحتل المركز الثاني عشر.

وتواجد المدرب اليوناني يورغوس دونيس مع بعثة الفريق التي غادرت إلى أبوظبي رغم إعلانه التخلي عن مهامه، قائلاً بعد التعادل الأخير مع الأهلي (1-1) في الدوري "لن أكمل مسيرتي مع الفريق، ولن أتواجد في مباراة السوبر".

لكن حساب الوحدة على موقع "أكس" نشر صوراً لمغادرة البعثة الى أبوظبي بوجود دونيس معها.